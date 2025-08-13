كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقرَّ تشكيل اللجان المعنية بحصر المناطق المختلفة، طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: كنا شغالين بالفعل قبل صدور القانون، والقرار سينشئ لجانًا، مفيهاش اجتهاد، وبناءً عليه فيه نقاط، ونحدد نوعية المنطقة؛ هل متميزة أم اقتصادية..؟ وبالتالي ستحدد قيمة الإيجار، ويوم السبت سأعقد مجلس محافظين وسأطلب تنفيذًا فوريًّا، وسنسرع الخطى في هذا الأمر.

وتابع مدبولي: في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ستتم الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل، القرار سيعرض الأسبوع المقبل، واعتبارًا من 1 أكتوبر سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، وأيضًا مكاتب البريد، عشان اللي عايز وحدات بديلة، طبقًا للمعايير اللي هتخرج، والمنصة هتفضل شغالة 3 شهور، ومع نهاية الـ3 شهور سيكون فيه حصر دقيق لهذا الأمر.