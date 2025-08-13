"معجزة طبية" بمستشفى الزيتون.. إنقاذ قلب مريض بعد 70 صدمة كهربائية

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزيتون التخصصي، تفاصيل عملية إنقاذ استثنائية لمريض من الفريق الطبي بالمستشفى، أصيب بجلطة حادة في القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، حيث نجح الأطباء في إعادته للحياة بعد توقف قلبه وتلقيه نحو 70 صدمة كهربائية.

وأوضح عبدالرحمن، عبر حسابه على فيسبوك، أن الواقعة بدأت خلال عمل الفريق الطبي في "ليستة القسطرة" التى تبلغ في متوسطها 25 حالة، وخلال انشغال الفريق بإجراء قسطرة لمريض آخر، حين تم إبلاغهم بإصابة أحد الزملاء بالأعراض الخطيرة، وعلى الفور جرى نقله إلى غرفة الرعاية بالقسطرة، بحضور كامل الطاقم الطبي والإداري، من بينهم مدير المستشفى ونوابه وفريق التمريض والأمن والفنيين.

وأشار إلى أن حالة المريض تدهورت سريعًا وتعرض لعاصفة من الرفرفة البطينية المتواصلة، ما استدعى استمرار الإنعاش القلبي الصدري مع الصدمات الكهربائية والأدوية، حتى أثناء نقله إلى غرفة القسطرة.

وأظهرت الفحوص الأولية سلامة الشرايين اليسرى، لكن الفحص اللاحق بيّن انسدادًا كاملًا في الشريان الأيمن، وهو الأكبر بين الشرايين التاجية.

وأضاف أنه جرى استخدام سلك التوسيع والبالون لفتح الشريان دون صبغة، لتجنب أي مضاعفات، مع الاستمرار في الإنعاش لأكثر من ساعة، حتى عادت نبضات القلب وانتظمت العلامات الحيوية، بعد إذابة الجلطة وسحبها بالكامل.

وأكد عبدالرحمن أن المشهد الأبرز كان أثناء نقل المريض إلى العناية المركزة، حيث استعاد وعيه بشكل كامل وقام بإزالة الأنبوبة الحنجرية بنفسه، في واقعة وصفها بأنها "أشبه بالخيال"، مشددًا على أن نجاح العملية جاء بفضل إرادة الله وتكاتف جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال.

ووجه "عبدالرحمن" الشكر لإدارة المستشفى التي وفرت الإمكانيات ويسرت الإجراءات وكل وسائل الدعم، وبشكل خاص الدكتور أسامة الأمين مدير المستشفى.