كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له الأول من نوفمبر، سيكون حدثًا أسطوريًا ينتظره العالم بأسره

ضياء رشوان: أوغندا تلعب دورًا استراتيجيًا في معادلة الأمن المائي بحوض النيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يُعد من أهم اللقاءات التي أجراها مؤخرًا في إطار ملف مياه النيل والتعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن أوغندا دولة محورية في شرق أفريقيا، وتلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي.

خبيرة في الشأن الأفريقي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر تاريخية

وصفت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشأن الأفريقي، زيارة الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لمصر بأنها زيارة تاريخية، خاصة وأنه أقدم رئيس في القارة

أستاذ الموارد المائية: ربط إثيوبيا بين التنمية والمياه "ذريعة للسيطرة على النيل"

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ربط إثيوبيا بين التنمية والمياه هو مجرد ستار للسيطرة على نهر النيل

أحمد موسى يهاجم مظاهرة السوريين أمام السفارة المصرية في دمشق

هاجم الإعلامي أحمد موسى المظاهرات التي قام بها سوريون أمام السفارة المصرية في دمشق، معربًا عن تمنيه أن تكون هذه المظاهرات ضد إسرائيل