أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (392) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

وفي مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح، عن القائدة لطفية النادي، أول رائدة طيران في مصر والوطن العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن سلسلة مقالات "رائدات في الظل والنور: سردية مصرية لنساء متميزات".

وتسرد هذا الأسبوع السيرة الذاتية للطفية النادي، مشيرة أنها كاتبة موهوبة وثقت تجربتها الفريدة في مقالات نشرتها في الصحف والمجلات، كما أنها لم تكتف بتعلم الطيران فقط والحصول على الرخصة، بل انطلقت في رحلات جوية عديدة، لتثبت جدارتها ومهارتها، ومن أبرز إنجازاتها قيادة طائرة بمفردها بين القاهرة والإسكندرية، لتكون أول امرأة تقوم بهذه الرحلة التاريخية، وتؤكد أن السماء ليست حكرا على الرجال.

وفي باب "ملفات وقضايا" يكتب الكاتب الأردني محمود الدخيل مقالا بعنوان"تجليات الذات والرمز: دراسات في الشعر العربي المعاصر" مستعرضا فيه تفاصيل كتاب الباحث سلطان المعاني، الذي يقدم خلاله قراءة متأنية في تجارب شعرية عربية معاصرة، ويكشف خلاله عن قلق الذات وتطلعاتها وصراعاتها، مستفيدا من أدوات التحليل الفلسفي والنفسي.

وفي باب "أخبار وأحداث" يكتب أكرم مصطفى مقالا بعنوان "من المنفى إلى النص.. عمر أبو الهيجاء يفتتح مسيرته الروائية بتوابيت وقبر واحد"، ويستعرض فيه تفاصيل باكورة الأعمال السردية للشاعر الأردني عمر أبو الهيجاء، حيث يقدم لنا نوفيلا بعنوان "توابيت وقبر واحد"، التي صدرت حديثا عن دار "اسكرايب" للنشر والتوزيع بالقاهرة، وأهداها إلى المنفيين على أطراف الأرض كتعبير عن انحياز إنساني ووجداني لقضايا المنفى والاغتراب.

ويرى "مصطفى" أن العمل على الرغم من كونه التجربة الروائية الأولى للمؤلف المعروف بعدة دواوين شعرية لافتة، جاء محكم اللغة والبناء، مشحونا بصور وأجواء تتيح للقارئ الغوص في عوالمه الكثيفة.

وفي باب "دراسات نقدية" يكتب حاتم عبد الهادي مقالا بعنوان " قضايا الذات والمجتمع والحياة عن ديوان : موسم حبك للشاعر حامد مندور، والذي يجمع بين ضفاته قصائد شعر العامية، وفن الزجل، والأغنية، والمربعات الشعرية، إلى جانب المونولوج الداخلي، وكأن القارئ يقرأ قصة شعرية تارة، أو رسالة اجتماعية تارة أخرى، أو رسالة حب إلى الإنسانية عبر فلسفة الشعر التي تعبر بالذات إلى براحات الكون، والعالم، والحياة.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "كتب ومجلات"، وفيه يكتب بولص آدم مقالا بعنوان"جحيم.. محمد أبو زيد: الكتابة كفن الاحتراق اللطيف"، يقدم خلاله قراءة للديوان، الذي لا يضم نصوصا تقليدية يمكن احتواؤها في خانة "القصيدة الجديدة" وحسب، بل يذهب إلى تأسيس "سينما شعرية" داخل كل نص، مشحونة بالحركة، والقطع المفاجئ، وتراكب الأزمنة والمشاهد، مستعيرا أدوات الصورة السينمائية والفانتازيا.

وفي باب "أطفالنا" يكتب الجزائري حسين عبروس، قصة رمزية بعنوان" الأشجار الخمسة"، وتتضمن حوارا شيقا بين الأخوين ندى وحسام، عن سر رقم خمسة، هذا الرقم الذي يمثل عدد أصابع اليد وعدد الصلوات، وعدد أركان الإسلام، وعدد دول المغرب العربي، وغيرها.

وفي باب "حوارات ومواجهات" يحاور مصطفى عمار الروائية والقاصة جمالات عبد اللطيف، ابنة محافظة سوهاج والتي تعد واحدة من أهم الأصوات الأدبية في صعيد مصر، واستطاعت أن تترك بصمة واضحة في عالم الأدب المصري.

ويلقي هذا الحوار الضوء على تجربتها الأدبية، وتأثيراتها الثقافية وآرائها حول الأدب والثقافة، وتطلعاتها حول مستقبل الأدب في مصر.

وفي باب "فن تشكيلي" يكتب الناقد والأكاديمي حسان صبحي، مقالا بعنوان" تمثلات المكان وتشكيل مرتكزات الهوية

"فنون المدينة المنورة" المكانة- الحضور- الأثر"، ويضئ فيه المشهد الفني المعاصر في المدينة المنورة، من خلال التعريف

بأعمال فناني المدينة وطاقاتهم الإبداعية، وانحيازهم نحو التجديد والحداثة والمعاصرة.

وفي باب "شعر" يكتب الشاعر العراقي إسماعيل خوشناو، قصيدة بعنوان" ليس للجهل دواء"، وفي باب "كتاب مصر" تستكمل شيماء عبد الناصر حارس سلسلة مقالات "كي تفهم نفسك اكتب"، وتسرد قصة حدثت معها حين كانت تشتري حاجياتها من السوق، واتخذت هذه القصة مدخلا للحديث عما تعانيه النساء في مجتمع يحمل المرأة فوق طاقتها، ولا يمنحها التقدير المناسب لكل ما تقدمه لأسرتها.

وفي باب "خواطر وآراء" تواصل الباحثة أمل زيادة مقالها الأسبوعي، وتطرح خلاله قضايا يومية وحياتية، مع القارئ وتتساءل ماذا لو كنا في كوكب تاني.

