أحمد موسى يهاجم مظاهرة السوريين أمام السفارة المصرية في دمشق

كتبت -داليا الظنيني:

هاجم الإعلامي أحمد موسى المظاهرات التي قام بها سوريون أمام السفارة المصرية في دمشق، معربًا عن تمنيه أن تكون هذه المظاهرات ضد إسرائيل.

وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إلى أن "إسرائيل تحتل أراضي سورية تبلغ مساحتها 40 كيلومتراً، بما في ذلك هضبة الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة والسويداء، دون أن يخرج أي سوري للتظاهر ضد هذا الاحتلال".

وأضاف موسى أن مصر احتضنت السوريين على أرضها لمدة 14 عاماً، مبينا أن الرئيس السيسي وصفهم بالضيوف وليس اللاجئين، كما انتقد النظام السوري للسماح بتنظيم هذه المظاهرات، مشيراً إلى أن من يقف وراءها هو التنظيم الإخواني الإرهابي المتآمر.

وأكد موسى أن هذه المظاهرات لن تؤثر على مصر كدولة كبيرة، بل تُظهر للعالم ما يفعله "من نحتضنهم لدينا".

اقرأ أيضًا:

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. كليات ومعاهد متبقية لطلاب الثانوية "أدبي"

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي