وزيرا التعليم والزراعة ينعيان علي المصيلحي: خدم مصر بإخلاص

03:57 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الدكتور على مصيلحي، وزير التموين - صورة أرشيفية

كتب- عمرو صالح وأحمد الجندي:

نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال فاروق، في تصريحات له اليوم، إن الدكتور علي المصيلحي قامة وطنية كبيرة، ترك بصمة واضحة في خدمة الوطن؛ من خلال المناصب التي تولاها، والتي كان آخرها حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن الراحل مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، وحقق إنجازات عديدة شهد لها الجميع، فضلًا عن إسهامات كبيرة في العديد من الملفات المهمة، والتي ستظل شاهدةً على عطائه المتميز.

وتقدم وزير الزراعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضًا، ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وأكد عبد اللطيف أن الفقيد الراحل كان بمثابة قامة وطنية بارزة ورمز للكفاءة والاجتهاد والإخلاص بما قدمه من جهود متفانية في خدمة الوطن ومساهماته المخلصة في تطوير منظومة التموين وتعزيز توفر السلع الاستراتيجية.

ودعا الوزير المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدكتور علي المصيلحي علاء فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق
