كتب- محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة عن تعاون جديد مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في إطار مبادرة "النيل عنده كتير… لعزة الهوية المصرية"، لبث مواد بصرية وثقافية عبر شاشات محطات مترو الأنفاق وخطوط القطارات، بما فيها القطار السريع الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشمل التعاون عرض مقاطع فيديو ومواد أرشيفية توثق ارتباط النيل بالهوية المصرية، من أبرزها: مجموعة نادرة من اللوحات التي رسمها المستشرقون للنيل خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، تعكس نظرة العالم لهذا الرمز الحضاري، إضافة إلى مقتطفات من معرض "رحلة مع النيل" الذي تنظمه الهيئة القومية للبريد في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، ويضم مستنسخات نادرة لطوابع بريدية توثق مناسبات وطنية واحتفالات مرتبطة بالنهر الخالد.

كما تتضمن العروض صورًا من بوسترات الأفلام المصرية التي تناولت النيل، وصور الفائزين بجوائز الدولة للنيل، وأعمالًا كاريكاتيرية فنية حول حضور النهر في الحياة المصرية، إلى جانب لقطات وثائقية من إنتاج المركز القومي للسينما توثق منتجات الحرف البيئية المرتبطة بالنيل، وغيرها من المواد الثقافية المميزة.

وأكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن المبادرة تأتي بدعم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الثقافي المصري وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

ووجّه الوزير الشكر للفريق كامل الوزير على رعايته للمبادرة، مشيرًا إلى أنها امتداد للتعاون الثقافي المشترك الذي بدأ باحتفالية "نجيب محفوظ في القلب" في أبريل الماضي، تلتها مبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي "الخال"، أحد أبرز رواتها وموثقيها، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كما أعرب عن امتنانه للتعاون الصادق والتسهيلات التي قدمتها الهيئة القومية للأنفاق برئاسة الدكتور طارق حامد جويلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة، وتعريف الأجيال الجديدة برموز الهوية المصرية وقيمها الحضارية.

