وزير الاتصالات: دور محوري للذكاء الاصطناعي في تشكيل المستقبل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "إننا نعيش في زمن يشهد تسارعًا غير مسبوق في التطور التكنولوجي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل المستقبل. ومن هنا، تبرز أهمية توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع، مع الحفاظ على الثوابت التي ترسخ القيم الأخلاقية والدينية".

وأضاف في الكلمة التي ألقاها، بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة يومينذًتحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن الوزارة تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية متقدمة، بل هو أداة حيوية لتوجيه الأجيال القادمة نحو مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك، يجب أن نُسهم في توفير أدوات ذكية مثل مؤشرات الزكاة التي تلهم الناس وتجمع بين علوم الوعي وضبط التكنولوجيا، بحيث تكون ركيزة لقيادة الفكر الرشيد في هذا العصر الرقمي".

وأكد طلعت أن مواكبة العصر هو ضرورة حتمية ، مشيرًا إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال التكامل بين البصيرة الشرعية واليقظة التكنولوجية.

وختم الوزير كلمته قائلاً: "الرشد في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب منا جميعًا أن نتمسك بالقيم الإنسانية، ونواكب التقدم التكنولوجي بشكل رشيد، حتى نتمكن من تحقيق التوازن بين العلم والدين في خدمة الإنسانية".

