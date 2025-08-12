إعلان

اليوم.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية الشواشنة في الفيوم

05:30 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الهيئة العامة لقصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز شباب قرية الشواشنة بالفيوم، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات المسرح المتنقل، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج النشاط الصيفي لوزارة الثقافة.

تبدأ الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل، يرافقه ورش حكي للأطفال، بالإضافة إلى ورش فنية متنوعة تشمل الفنون التشكيلية والرسم الحر، إلى جانب اكتشاف المواهب في الغناء والشعر والإلقاء.

ويشمل البرنامج يوم الأربعاء عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية، إلى جانب عرض أراجوز للأطفال وورش للفنون التشكيلية.

وتختتم الفعاليات يوم الخميس بعرض إنشاد ديني لفرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان رامي عبد الباقي، إلى جانب عرض مسرحي للأراجوز وورش للفنون التشكيلية واكتشاف المواهب في الرسم والغناء والشعر والإلقاء.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة ياسمين ضياء.

قصور الثقافة قرية الشواشنة الفيوم المسرح المتنقل
