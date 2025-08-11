رئيس شعبة الصيادلة: سحب كامل للأدوية منتهية الصلاحية خلال شهرين

كتب- أحمد جمعة:

قال محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خطة شاملة لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بما يضمن خلو السوق من أي منتجات دوائية غير صالحة للاستخدام وحماية صحة المواطنين.

أوضح رئيس الشعبة العامة للصيادلة في بيان، أن الخطة تضمنت مرحلتين؛ الأولى خصصت لتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته هيئة الدواء، حيث أتيحت لكل صيدلية فرصة إدخال بيانات الكميات الموجودة لديها.

وتم تمديد فترة التسجيل لشهرين إضافيين لإتاحة الوقت للصيدليات التي واجهت صعوبة في الدخول على النظام، لتغطي الفترة من مارس وحتى أول أغسطس.

وأضاف أن المرحلة الثانية، التي بدأت مطلع أغسطس، تشمل السحب الفعلي للأدوية بواسطة شركات الأدوية، مع متابعة دقيقة من الشعبة والهيئة لضمان الالتزام، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن سحب نحو 50% من الكميات المسجلة، ومن المتوقع استكمال النسبة المتبقية بالكامل خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

وأكد عبدالمقصود أن الصيدليات التي قامت بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية لدى هيئة الدواء لن تتعرض لأي مساءلة، أما الأدوية غير المسجلة فلن يُسمح بوجودها في الصيدليات وسيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة. وشدد على أن الشعبة تتابع مع الهيئة خطوات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالشركات المتأخرة في الاستلام، لضمان إتمام عملية السحب بالكامل في أقرب وقت.