كتب- محمد شاكر:

بث موقع "مصراوي"، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، منذ قليل، الجزء الثاني من حوار الفنان الكبير أحمد آدم، في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت).

وخلال الحوار يستعيد آدم ذكرياته في مدينة الإسكندرية، كما يتطرق إلى بدايات دخوله عالم التمثيل وتكوينه الفكري والفني.

كما يتحدث حول أسباب أزمة المسرح في مصر، ويكشف مفاجأة عن رأيه في مسرح مصر للفنان أشرف عبدالباقي.

وأكد آدم أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها، ومنها فيلم "الرجل الأبيض المتوسط"، الذي تنبأ خلاله بحرب المياه.

كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.

وتحدث آدم حول علاقته بمحمد هنيدي ومحمد سعد، ومتى يبكي، وكيف يناجي ربه، فيما تطرق إلى نظرية زوال إسرائيل، مؤكدا أن فتح وحماس، "بيتخانقوا على كرسي لسة مجاش".

