إعلان

برلماني يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

08:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

الدكتور أيمن أبو العلا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوضع خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في نوفمبر المقبل، باعتباره حدثًا استثنائيًا يتطلب تغطية احترافية تعكس مكانة مصر الحضارية.

وأوضح البرلماني في تصريحات صحفية، أن الافتتاح المرتقب، الذي من المتوقع أن يشهد حضور شخصيات دولية بارزة، يستدعي استعدادًا مبكرًا وترتيبات دقيقة، خصوصًا فيما يتعلق بالانتشار الإعلامي داخليًا وخارجيًا، لضمان الترويج الأمثل لهذا الصرح الفريد.

وشدد أبو العلا على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الافتتاح، ليكون على مستوى يليق بتاريخ مصر العريق، ويعزز من مكانتها السياحية عالميًا، مؤكدًا أن ملايين المتابعين حول العالم يترقبون هذا الحدث، ومن المهم أن تعكس التغطية صورة مصر المشرقة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن أبو العلا افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟