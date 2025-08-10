تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج

كتبت- داليا الظنيني:

قال وزير العمل، محمد جبران، إن الوزارة تركز على توفير فرص عمل للشباب في الخارج، خاصة في السوق الأوروبي.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوظائف المستهدفة تتطلب مهارات في اللغات الأجنبية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خريجي المعاهد التكنولوجية.

وحذر الوزير الشباب من مكاتب التوظيف الوهمية التي تستغل حاجة الأفراد للعمل، مؤكداً أن الوزارة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية يتعاونون لإغلاق هذه المكاتب.

وشدد جبران على أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل، لافتاً إلى أن بعض الشركات الأوروبية بدأت في تأسيس مراكز اتصال في مصر، ما يوفر فرص عمل جديدة تتطلب تدريباً متخصصاً.

وأشاد الوزير بالشركات الكبرى التي تدرب العمالة داخل مواقع العمل، معتبراً أن هذا النوع من التدريب العملي يتفوق على التدريب النظري التقليدي.