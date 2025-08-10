إعلان

طالبت بوقف تداوله.. هيئة الدواء تحذر من "سيرم" مغشوش للشعر

01:56 م الأحد 10 أغسطس 2025

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء، منشورًا تحذيرياً من عبوات مغشوشة مقلدة لأحد منتجات الشعر، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحرير المستحضرات المقلدة.

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 49 لسنة 2025، إن المستحضر يحمل اسم "voila rusk frizz hair serum"، تصنيع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، الوكيل الحصري شركة فوالا.

وأكدت الهيئة أن سبب التحذير يعود لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

ويستخدم المستحضر في علاج الشعر التالف والمقصف.

هيئة الدواء سيرم مغشوش للشعر voila rusk frizz hair serum
