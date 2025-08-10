اليوم.. غلق باب تظلمات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة، أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة، حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بإدخال البيانات ورفع الطلب عبر المنصة، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها في مراجعة أوراق الإجابة.

وأشارت الوزارة، إلى أن رسوم تقديم التظلم تبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، ويتم سداد المبلغ من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، والتي تشمل: البريد المصري، خدمات فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، مصاري.

