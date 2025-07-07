البرلمان يقر ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم ويجيز مد الخدمة 3 سنوات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (88) من مشروع تعديل قانون التعليم، والخاصة بتنظيم ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم، مع منح صلاحيات استثنائية لمد الخدمة بعد سن المعاش في بعض الحالات.

تفاصيل المادة (88) بعد التعديل:

إنهاء الخدمة

تنتهي خدمة شاغلي وظائف التعليم طبقًا لأسباب التقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي

في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في عمله حتى نهايته.

مد الخدمة في التخصصات النادرة

يجوز، في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم، شرط أن يكون العضو من القائمين بأعمال التدريس، وفي تخصصات تحتاجها الوزارة، وبموافقته الشخصية واستيفائه للقدرة الصحية والوظيفية.

الحقوق التأمينية

يستحق من يُمد له في الخدمة حقوقه التأمينية كاملة عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر المستحق، كما تُوقف استقطاعات اشتراكات التأمين عن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن القانونية.

الضوابط التنفيذية

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982

اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها