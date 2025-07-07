"أبو العلا" مشيدًا بـ"البكالوريا المصرية": نظام مرن يحقق أحلام الطلاب

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديلات قانون التعليم، مؤكدًا أن مشروع القانون متوازن ويمثل خطوة مهمة نحو إصلاح جذري للتعليم في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم.

وقال "أبو العلا": أتوجه بالشكر للحكومة، وخاصة وزير التربية والتعليم، الذي امتلك الجرأة لمواجهة أزمة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي عقيم ويعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين، وهو ما يرهق الطلاب والأسر نفسيًا، خاصة وأن مستقبل الطالب يُحسم في ساعات قليلة.

وأضاف أن النظام الجديد المقترح، وهو نظام "البكالوريا المصرية"، يتمتع بدرجة عالية من المرونة ويعتمد على عدد محدود من المواد، ما يتيح للطالب فرصة لتحديد مساره المستقبلي وتحقيق أحلامه بطريقة أكثر واقعية وعملية.

وأكد "أبو العلا"، أن نظام البكالوريا ليس فكرة جديدة أو اختراعًا للعجلة، بل هو نموذج مطبق في أنظمة تعليمية ناجحة حول العالم، داعيًا إلى تقييمه جيدًا بعد تطبيقه، والاعتماد عليه كنظام أساسي إذا أثبت نجاحه في تحقيق أهدافه.

كما أشار إلى أهمية التعديلات الخاصة بالتعليم الفني الواردة في مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة تفعيل هذه التعديلات والاستفادة من تجارب الدول التي حققت نهضة اقتصادية وتنموية من خلال تطوير التعليم الفني.

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