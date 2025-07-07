5 شروط.. رابط التقديم في البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة JPLP

كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة JPLP كتجربة وطنية متكاملة تنطلق من إيمان الأكاديمية بأن البدايات القوية تصنع الفارق.

البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة JPLP

تهدف المبادرة إلى تأهيل جيل واعد من القادة الشباب في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز وعيهم بالقضايا المعاصرة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، بما يؤهلهم للتعامل الواعي مع تحديات المستقبل بثقة وإيجابية.

رابط التسجيل في البرنامج

خصصت الأكاديمية الوطنية للتدريب رابطًا إلكترونيًا للراغبين في التسجيل للالتحاق بالبرنامج، من هنا.

https://nta.eg/ar-junior-plp.html

الفئة المستهدفة

طلاب المدارس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، مع مراعاة تكييف المحتوى التدريبي وأسلوبه بما يتناسب مع الخصائص العمرية لكل فئة.

المحاور الرئيسية للبرنامج

1- المهارات الشخصية والقيادية

2- الوعي الذاتي وتقدير الذات

3- الذكاء العاطفي وإدارة المشاعر

4- القيادة والعمل الجماعي

5- حل المشكلات واتخاذ القرار

6- التفكير الإبداعي والمرن

7- التخطيط وإدارة الوقت

8- الابتكار والإبداع وريادة الأعمال

9- التوعية والمواطنة

10- الاستعداد لسوق العمل (مخصص للفئة من 16 إلى 18 عامًا)

11- الأنشطة العملية

12- نماذج المحاكاة

13- ورش العمل

14- الزيارات الميدانية

مدة البرنامج

18 يومًا تدريبيًا (3 أسابيع متواصلة)، تشمل إقامة كاملة للمشاركين من جميع محافظات الجمهورية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

شروط ومتطلبات التقديم

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

2- أن يتراوح عمره بين 13 و18 عامًا عند التقديم

3- استكمال استمارة التسجيل بشكل صحيح

4- اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية

5- الالتزام الكامل بالحضور والمشاركة في جميع أنشطة البرنامج

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