الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة

كتب : محمد لطفي

10:00 ص 17/05/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد إلى الجمعة 22 مايو 2026، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وأكدت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (28) إلى (29) والقاهرة الكبرى من (37) إلى (38) وجنوب البلاد (43) إلى (45).

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة اعتباراً من الأربعاء 20 مايو.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة.

