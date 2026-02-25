اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراضا للخطة الاستراتيجية المقترحة للأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤية ورسالة الأكاديمية بما في ذلك تنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، وكذا الإسهام الفعال في تأهيل وتطوير الجهاز الإداري وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وقيادة التغيير الإيجابي في قضايا المجتمع، ونشر قيم القيادة والابتكار والتكامل المؤسسي، بما يدعم قوة مصر الناعمة وريادتها في محيطها الإقليمي والدولي.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتورة سلافة جويلي استعرضت الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الأكاديمية لتحقيقها، والمتمثلة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير الجهاز الإداري للدولة، والمساهمة في بناء وعي وطني وتنموي بما يؤدي للتأثير الإيجابي في المجتمع المصري، وأن تكون الأكاديمية الوجهة الإقليمية للتدريب، وأن تكون قوة ناعمة داعمة لمكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، وسبل تطوير الأكاديمية لضمان استدامة الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة من خبراتها المتراكمة.

وأكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية أن الأكاديمية ترتكز في عملها على أحدث منهجيات التدريب وبناء القدرات، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في مختلف القطاعات، من خلال برامج تدريبية ورئاسية متكاملة تعزز المهارات القيادية والفنية، خاصة بالنسبة للشباب، وترسخ مفاهيم الإدارة الحديثة، بما يدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات، باعتباره أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب باختيار المتدربين والدارسين بها وفقاً لمعايير موضوعية دون أي مجاملات، وأن تقدم الأكاديمية برامج إعداد وتأهيل قوية وترتبط بأولويات الدولة وخططها التنموية، وأن تطبق منظومة اختبارات دقيقة تعكس تقييماً حقيقياً بعيداً عن أي مجاملات، مع الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والالتزام بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية وخطط الأكاديمية، وتدشين شراكات استراتيجية إقليمية ودولية مع مؤسسات مرموقة ذات أهداف مشتركة، لتبادل الخبرات ومشاركة الموارد، بما يضمن تحقيق نتائج متميزة في وقت أقصر.

ويرأس مجلس الأمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، الرئيس السيسي، و يضم في عضويته كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمود إبراهيم حجازي مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات "ممثلاً عن رئاسة الجمهورية"، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية "من ذوي الخبرة"، والمهندس هانئ محمد محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقاً "من ذوي الخبرة"، والدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس سابقاً "من ذوي الخبرة"، والدكتورة رشا سعد شرف ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدحت مصطفى كمال المدني من ذوي الخبرة، والدكتور حسام أحمد حسن فرحات من ذوي الخبرة.