إعلان

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

كتب : محمد نصار

10:49 م 29/01/2026

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفيرة الاتحاد ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها؛ وذلك في إطار زيارة رسمية للأكاديمية.

شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكة المستقبلية في مجالات بناء وتنمية القدرات، خاصة في الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها تمكين المرأة والشباب، وتعزيز كفاءة وقدرات العاملين في القطاع العام، بما يعكس توافق اختصاصات ومجالات عمل الجانبين.

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الدولي في مجالات بناء الإنسان وتنمية القدرات، لا سيما في ملفات تمكين المرأة والشباب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت أن الأكاديمية تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا اللقاء اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وفي إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات ودول القارة الأوروبية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة سلافه جويلي الأكاديمية الوطنية للتدريب مصر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر رؤية مصر 2030

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)
زووم

ياسمين صبري تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "أجمل واحدة" (صور)
موعد مباراة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد
رياضة محلية

موعد مباراة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد
وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
أخبار مصر

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
بالصور.. القبض على الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
زووم

بالصور.. القبض على الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة