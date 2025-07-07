رئيس البرلمان ينتقد غياب الأعضاء عن الجلسة العامة

كتب - نشأت على:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالتزام الحضور في الجلسة العامة، وعدم عقد أي اجتماعات للجان النوعية أثناء الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، والتي تشهد حسم تعديل قانون المهن الطبية، ومناقشة تعديل قانون التعليم.

وقال رئيس النواب: لا نريد إحراج أحد، ولكن سيتم النداء على أي نائب وقع إلكترونيا بالحضور وغير موجود في الجلسة.

وتابع رئيس مجلس النواب: "لا أريد إحراج أحد لكن مشروعات القوانين التي تناقش اليوم غاية الأهمية وتحتاج تواجد جميع النواب".