على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها

كتب- محمد شاكر:

اتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير، بسرقة عدد من لوحات الفنون التشكيلية ونسبتها لها وعرضها خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية الخاصة.

وعلقت ليزا لاش نيلسيون عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن إحدى تلك اللوحات، تحديدًا العمل الذي يحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وقالت ليزا: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون أكثر برودة إذا ذكر اسمك بالفعل لكن مها الصغير مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة نسيت تعمل كده وبدلاً من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين- في برنامج منى الشاذلي الحواري".

وأضافت ليزا: "نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها... هذا جديد بالنسبة لي.

وأضافت: "مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جداً، لدرجة أنها تريد فعلاً ارتكاب جريمة وفقاً (للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامها في الوسم والترويج لنفسها ولكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم وهو ما أنا فخور به حقًا"!

ولفتت إلى أن تصرف مها الصغير يُعد، بحسب القوانين المصرية والدولية واتفاقية برن، انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية، خاصة أن اللوحة تم استخدامها ضمن محتوى إعلامي وترويجي دون إذن أو حتى إشارة للفنان الأصلي، وفق حديثها.

وتعيد هذه الواقعة قضية مصممة الجرافيك غادة والي، التي سرقت رسومات الفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف" وحكمت المحكمة بإدانتها.

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