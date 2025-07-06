25 صورة.. هل يتم تطبيق خطة ترشيد الكهرباء في القاهرة؟

كتب- محمد نصار:

تتابع جميع الأحياء في المناطق الأربع على مستوى محافظة القاهرة، تنفيذ قرارات خطة ترشيد الكهرباء في مختلف الشوارع والميادين.

ويتم بشكل يومي تنظيم حملات للمرور الميداني في الأحياء على المناطق المختلفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.

ويأتي على رأس هذه القرارات التي يتم متابعتها، مدى إلزام المحلات بالغلق في المواعيد المحددة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

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