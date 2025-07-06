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اللجنة القانونية بـ”العدل”: استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين

03:00 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    اللجنة القانونية بـ”العدل” استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين (1)_1
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    اللجنة القانونية بـ”العدل” استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال يومين (2)
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كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة القانونية بحزب العدل الانتهاء من مراجعة أوراق مرشحي الحزب استعدادًا للتقدم بها رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد المستشار أحمد الدريني، المستشار القانوني لحزب العدل، أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية الخاصة بمرشح الحزب في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه “من المقرر التقدم بالأوراق خلال اليومين القادمين بالتنسيق مع الزملاء في تحالف الطريق الديمقراطي.”

وأضاف الدريني أن العمل يجري بالتعاون والتشاور المستمر مع شركاء الحزب في التحالف، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لضمان الترتيب المشترك للترشح في عدد من الدوائر الكبرى.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات حزب العدل للدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، في إطار مشاركته الفاعلة في بناء بديل مدني ديمقراطي يعبر عن آمال وتطلعات المواطنين.

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حزب العدل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المستشار أحمد الدريني
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