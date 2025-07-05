الجيزة" تعلن جهود تطوير المستشفيات خلال يونيو 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد خلال شهر يونيو 2025 تطورًا نوعيًا ملحوظًا على صعيد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن مستشفيات المحافظة حققت قفزات كبيرة في تطوير البنية التحتية والتجهيزات، ودعم الأطقم الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار الجهود لدعم المنظومة الصحية بكامل إمكاناتها.

وأوضح المحافظ أنه تم التعاقد مع 6 أطباء في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والنساء والتوليد والأطفال لدعم مستشفى الواحات البحرية، إضافة إلى استقبال قافلة طبية من مؤسسة مصر الخير للكشف على 537 حالة، وإنشاء مبنى جديد للمخازن وسكن الأطباء.

واستعرض المحافظ عددًا من أبرز الإنجازات، شملت:

- مستشفى التحرير العام: تطوير العيادات وإصلاح الأرضيات وصيانة السباكة والكهرباء وزيادة الإضاءة وتجهيز قسم الأشعة بجهاز ماموجرام، وتفعيل عيادة بانوراما الأسنان.

- مستشفى الحوامدية العام: تجهيز جناح عناية مركزة جديد واستقبال 10 أسرّة إضافية، وإجراء 61 عملية ولادة قيصرية خلال الشهر.

- مستشفى الوراق ومبارك: تنفيذ جراحات دقيقة بالأوعية الدموية والمخ والأعصاب، وإصلاح أجهزة التنفس الصناعي، وتوسيع العيادات الخارجية، مع توفير أدوات جراحية وشرائح للعظام.

- مستشفى أطفيح: دعم المستشفى بجهاز ماموجرام حديث.

- مستشفى شبرامنت: توريد جهاز Sleep Lab من التبرعات.

- مستشفى 6 أكتوبر: تفعيل وحدة العلاج عن بُعد، شراء كمبروسور لوحدة رعاية الأطفال، والانتهاء قريبًا من توسعات القسم الداخلي.

- مستشفى العياط: استلام جهاز مناظير حديث وتجهيز غرفة الماموجرام.

- مستشفى البدرشين: صيانة وحدات التكييف بالرعاية والحضانات، وتوريد جهاز ماموجرام جديد وإصلاح أجهزة الأشعة المقطعية.

- مستشفى زايد: إجراء 18 عملية قسطرة قلبية، وتوفير جهاز لفصل البلازما وأجهزة كيمياء أوتوماتيك وموجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تطوير غرفة العمليات وتوريد معدات غسيل وتجفيف مركزية.

- مستشفى أبو النمرس: استلام جهاز ماموجرام، وتجهيز مبنى الكلى الجديد وتشغيل المصعد الرئيسي الخاص به بعد انتهاء الفحوصات الفنية.

- مستشفى صدر الجيزة: استلام 8 مولدات أكسجين وتوفير جهاز مجاني لقياس وظائف التنفس.

- مستشفى أم الأطباء: تفعيل جهاز الأشعة المقطعية CT والتعاقد مع استشاري أشعة تشخيصية.

- مستشفى رمد إمبابة: حقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عمليات الجلوكوما، والثالث في الشبكية، والرابع في إزالة المياه البيضاء، كما أجرى 51 عملية جراحية كبرى خلال الشهر.

وشدد المحافظ على أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي بكامل قدراتها، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة تليق بالمواطنين.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ننشر شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الري: خطة متكاملة لزيادة إنتاج القصب والبنجر بأقل استهلاك للمياه

مصر وقطر تكثفان المساعي بعد رد حماس على مقترح التهدئة في غزة