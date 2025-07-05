طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة بوركينا فاسو دعمًا لبرنامج "KAF"

كتب- عمر صبري:

استقبلت كلية الطب بجامعة القاهرة، وفدًا من سفارة بوركينا فاسو في مصر، وذلك في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF" للتعليم الطبي باللغة الفرنسية، والمقرر إطلاقه رسميًا مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.

تأتي الزيارة في سياق جهود الكلية لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وتوسيع آفاق التبادل الثقافي والتعليمي، بما يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها كلية طب قصر العيني ودورها الرائد في دعم التعليم الطبي بالقارة السمراء.

جرت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية.

ضم الوفد الدبلوماسي من بوركينا فاسو المستشار الثاني بابوغوني والي، والسكرتير الثاني أرنست تانكوانو، والمترجم أولو كانسي، وكان في استقبالهم عدد من قيادات الكلية، على رأسهم الدكتورة حنان مبارك، والدكتور عمر عزام، والدكتورة نادين علاء شريف، مديرة البرنامج الفرنسي.

وقدمت الدكتورة نادين عرضًا تعريفيًا حول أهداف واستراتيجية برنامج "KAF"، مؤكدة أنه يهدف إلى تقديم تعليم طبي متميز باللغة الفرنسية، بدعم من نخبة من الأساتذة المؤهلين، ومناهج أكاديمية مترجمة بعناية.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بأهمية البرنامج في دعم التنمية المستدامة بالقطاع الصحي في إفريقيا، كما ناقشا آفاق التعاون المستقبلي بين قصر العيني والمؤسسات الطبية والتعليمية في بوركينا فاسو والدول الإفريقية الفرانكفونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الكلية لتوسيع برامجها التعليمية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز أكاديمي إقليمي متعدد اللغات يسهم في تطوير التعليم الطبي على مستوى القارة.

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