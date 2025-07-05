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المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمرأة بألمانيا

12:09 ص السبت 05 يوليه 2025
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    الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمرأة بألمانيا
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    الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمرأة بألمانيا
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كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية القمة العالمية للمرأة 2025، والتي تستضيفها برلين، ألمانيا، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2025.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور إيرين ناتيفيداد مؤسسة ورئيسة القمة العالمية للمرأة والسيدة كارين بيرين وزيرة التعليم وشؤون الأسرة في ألمانيا وأكثر من 1000 سيدة قيادية من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا تمكين المرأة وتعزيز قيادتها.

تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للمرأة تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز قيادتها على مستوى العالم.

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المستشارة أمل عمار القمة العالمية للمرأة
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