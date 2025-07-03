خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم عاشوراء يُعد من الأيام العظيمة في التاريخ الإسلامي، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرًا لله، وأن هذا اليوم ليس حدثًا طارئًا أو مستحدثًا بعد الهجرة النبوية كما يظن البعض.

وأوضح الجندي، خلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قدم المدينة المنورة، وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فسألهم عن السبب، فأجابوه بأنه اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله. عندها قال النبي: "نحن أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

وأشار الجندي إلى أن الأحاديث النبوية الواردة حول عاشوراء كلها صحيحة وثابتة، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: "أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية"، مؤكداً أن هذا يدل على فضل هذا اليوم وأثر صيامه العظيم في تكفير الذنوب.

ولفت إلى أن البعض يظن أن النبي لم يكن يعرف شيئًا عن عاشوراء قبل الهجرة، وهذا غير دقيق. وأكد أن النبي كان يعلم بأهمية هذا اليوم، وكان يصومه في مكة، وأن أهل مكة أيضًا كانوا يعرفونه ويصومونه.

وأستشهد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحديث آخر قال فيه النبي: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع"، في إشارة إلى رغبته في مخالفة اليهود بصيام تاسوعاء مع عاشوراء.

وشدد الجندي على ضرورة فهم الأحاديث في سياقها الصحيح، وعدم الاكتفاء بالجزء المتعلق بيهود المدينة فقط، لأن هذا يُظهر وكأن النبي لم يكن على علم بهذا اليوم قبل الهجرة، وهذا منافٍ لما ورد في الروايات الأخرى.