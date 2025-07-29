كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن إرسال 4 ماكينات ديزل وطوارئ إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لدعم جهود توصيل التيار بالمناطق المتضررة من الانقطاعات، نتيجة تعطل الكابلات المغذية لمحطة محولات جزيرة الذهب.

وأوضح "عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مناطق الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحمال، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى وجود تنسيق دائم ومستمر على مدار الساعة بين شركة البحيرة ومنطقة الإسكندرية والدلتا لنقل الكهرباء، بهدف تأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق التابعة للشركة، وليس فقط المناطق الساحلية.

وأكد رئيس الشركة أن الأحمال الكهربائية في محافظتي البحيرة ومطروح مستقرة بشكل كامل، ما انعكس إيجابيًا على انتظام الخدمة وعدم تسجيل أي أعطال أو انقطاعات بمحطات الشركة في تلك المناطق.

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