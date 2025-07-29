كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "سانوفي – مصر" للصناعات الدوائية، تحت عنوان "بداية آمنة"، بهدف تعزيز الولادات الطبيعية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة.

يأتي توقيع البروتوكول ضمن المحور الثاني من المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما فيما يتعلق برعاية الأم والطفل في مختلف محافظات الجمهورية.

وقّعت البروتوكول كل من الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور شريف رشدي، رئيس القطاع الطبي بشركة سانوفي في مصر وإفريقيا.

وأشاد الوزير، خلال مراسم التوقيع، بنجاح المبادرة والتعاون المثمر مع الشركة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للبرامج الصحية والتوعوية، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يستهدف رفع الوعي بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير الضرورية، لا سيما ما يتعلق بجلطات الأوردة الدموية (VTE) بعد الولادة.

كما يشمل البروتوكول تنفيذ حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب نحو 1000 أخصائي رعاية صحية لضمان تقديم أفضل خدمات ممكنة للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر وتحديث بروتوكولات الرعاية الصحية.

في السياق ذاته، أكد أدريان ديلامار-ديبوتفيل، المدير العام لشركة سانوفي مصر، التزام الشركة بتعزيز الشراكة مع الوزارة في مجالات الرعاية الصحية والابتكار، ودعم التجارب الإكلينيكية وتطبيقات الصحة الرقمية.

كما قدم جان فرانسوا لوغور، الرئيس التنفيذي لتطبيق "إلفي"، عرضًا حول دور التطبيق في تحسين فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس الشيوخ ونقيب التمريض، واللواء د. عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات، إلى جانب ممثلين عن شركة سانوفي.

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