"الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن التوسع في جهوده لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، الذي عُقد برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور نائبتها الدكتورة هيام نظيف، وكافة أعضاء المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني.

وخلال الاجتماع، وجهت السنباطي ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "زرع.. حصد" لمناهضة العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع شركاء من الجهات المعنية، على أن تُطبق المبادرة مبدئيًا في ست محافظات، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية في مراحل لاحقة.

وأكدت أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود سابقة، منها مبادرة "بكره بينا" التي تم تنفيذها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مشددة على أهمية التوسع في رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر التي تهدد الطفولة، وتعزيز التثقيف بشأن حالات تعريض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أنه يجري العمل على وضع سياسات لحماية الطفل داخل كل منشأة تتعامل مع الأطفال، بحيث تكون هذه السياسات واضحة، مُعلنة، ومفعّلة فعليًا، إلى جانب إعداد دليل تدريبي موحد وتأهيل مدربين معتمدين لضمان استدامة تطبيق تلك السياسات.

وكشفت "السنباطي" أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات وهيئات مختلفة، في إطار سعي المجلس لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف حماية وتنمية الطفولة بكفاءة أعلى، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المجلس عن مشاركة أربعة أطفال من سفراء المجلس في الجلسة الثانية من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، والتي تُقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، تحت عنوان "الهوية الثقافية للطفل العربي".

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا شاملًا لمؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، إلى جانب مناقشة مقترحات جديدة من أعضاء المجلس تستهدف تعزيز قضايا الطفولة والنهوض بها على كافة المستويات.

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