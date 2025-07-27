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مدبولي يتابع الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي

05:29 م الأحد 27 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.

جاء ذلك في بيان مقتضب لرئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أنه تم غلق مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حوادث الطريق الدائري الإقليمي
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