"نجحنا في الاختبار".. وزير الكهرباء في موقع إصلاح عطل الجيزة- صور

كتب- محمد صلاح:

قال بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل، وتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الأحد، موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية.

وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الاصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر الـ 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح، موضحاً أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.