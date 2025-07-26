التعليم توضح آليات وضوابط وإجراءات تطلم الطلاب على نتائج الثانوية

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب وأولياء أمورهم سيتمكنون من الاطلاع على أوراق إجابات الثانوية العامة بأنفسهم بدءًا من اليوم وعلى مدار أسبوعين.

أضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن آليات التظلم بدأ التحضير لها بدقة لضمان شفافية التقييم.

تابع متحدث التعليم أن التصحيح يشمل مرحلتين، الأولى الإلكترونية والثانية المقالية التي يقوم بها معلمان في أماكن منفصلة، مؤكدًا أن وجود معلم ثالث في حال الخلاف يضمن دقة التقييم، مما يقلل من أخطاء التصحيح إلى حد كبير.

وأشار إلى أن الطلاب وأولياء الأمور سيتمكنون منذ صباح الغد من الاطلاع على الأوراق، حيث سيتم السماح لهم بمقارنة إجاباتهم بنموذج الحل الصحيح.

أكد أن الوزارة حريصة على منح كل طالب حقه في الدرجات، موضحًا أن الإجراءات تشمل سداد رسوم التظلم وتحديد المواد المطعون فيها، ثم تحديد موعد ومكان للاطلاع.

وأضاف أن أي خطأ في التجميع أو التصحيح سيتم تصحيحه فورًا، مع استرداد الرسوم إذا ثبت الظلم، مما يعزز ثقة الجميع بنظام التعليم.

وشدد على أهمية حضور الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة الأوراق بأنفسهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنح الفرصة لتحديد أي نقص في الدرجات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل عادل للطلاب.