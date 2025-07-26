الحكومة: تسهيل عملية نقل المواطنين من رأس الحكمة إلي المنطقة البديلة

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العمل بمنطقة رأس الحكمة الجديدة يشهد تقدمًا ملحوظًا، موضحًا أن الجهات المسؤولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية لدعم انتقال المواطنين إلى مدينة شمس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن العملية جرت بسلاسة بفضل التخطيط الدقيق للأراضي والمرافق، مؤكدًا أن تسهيل انتقال المواطنين كان هدفًا أساسيًا منذ البداية.

وأشار إلى أن الخدمات مثل الطرق وشبكات المرافق أصبحت جاهزة بنسبة كبيرة، حيث وصلت بعضها إلى 100%، بينما اقتربت نسبة أخرى من 98%.

أكد أن منطقة شمس الحكمة أصبحت موطنًا لسكان المرحلة الأولى الذين نجحوا في الانتقال بفضل الدعم الحكومي، موضحًا أن إنشاء مدرسة تجريبية تضم 28 فصلًا دراسيًا يُعد خطوة إيجابية ستكون جاهزة للعام الدراسي القادم.

وأضاف أن هذه المبادرات تُظهر حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية لضمان حياة أفضل للمواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في الخدمات العامة يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الجديدة.