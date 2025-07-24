كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تكريم الفائزين من الشركات المصرية في مسابقتي إسطنبول، وقرطاج الدوليتين للزيتون، وزيت الزيتون، والتي تمت إقامتها بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

شهد الحفل السفير صالح موطلوشن، سفير تركيا، ورنا جمال، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات، وحسين السنيني، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمود حسن، رئيس مجلس إدارة ميدمارت للتسويق وتطوير الأعمال. وسعد موسى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، وياسر قرني، مدير إدارة شؤون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم صناعة الزيتون وزيت الزيتون بإقامة المعارض، وتنظيم الأسواق لإتاحة الفرصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها، بهدف زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتم تنظيم العديد من المهرجانات لدعم صناعة الزيتون، وزيت الزيتون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، ودعم منظومة التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون.

وتعد مصر من أكبر 10 دول على مستوى العالم في إنتاج الزيتون، وزيت الزيتون، ويمثل الزيتون وزيته 4% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

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