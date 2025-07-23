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مدبولي: اجتماعات مهمة لوضع استراتيجية للسكر والأسمدة في مصر

08:27 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماعات شديدة الأهمية تخص الدولة المصرية لوضع استراتيجية للسكر والأسمدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تبحث عن وفرة هذه السلع تضمن الاستقرار والثبات وخفض الأسعار.

وأوضح: تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات على التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة وتكليفهم بالعمل مع القطاع الخاص على خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المتعلقة بحياة المواطن المصري".

وتابع: كل ذلك حتى يشعر المواطن المصري بالإصلاح الاقتصادي الذي يحدث، قائلًا:"أنتوا عارفين الدولار مش بحب أتكلم عليه، ولكن أسعار الدولار نفسها تنخفض وهذه عوامل تشجع أن يكون هناك تحرك في العمل على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري".

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الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية للسكر والأسمدة في مصر الاستقرار والثبات وخفض الأسعار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
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