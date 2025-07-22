تحمي من الجلطات.. جمال شعبان يكشف فوائد جديدة لتناول القهوة يوميًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، فوائد جديدة لشرب القهوة للرجال والسيدات.

وقال عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء: "للسيدات المحبات للقهوة، القهوة تمنع تكيس المبيض، بالإضافة إلى الفوائد المعروفة لها للرجال والسيدات، حيث يساهم تناول من 3 إلى 5 فناجين قهوة يوميا، في الحماية من أزمات القلب، وجلطات الشرايين في الأصحاء وفي مرضي السكر".

وتابع جمال شعبان: "القهوة تمنع اختلال كهرباء القلب والوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ والفشل الكلوي الحاد والوقاية من تليف الأعصاب والزهايمر والعته المبكر، وتمنع سرطان الثدي والقولون، فضلا عن فوائدها للكبد وتمنع الإصابة بالكبد الدهني، وتعالج الاكتئاب وجفاف العين، وتساهم في الوقاية من بعض العدوى الميكروبية المستعصية".

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