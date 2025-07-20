كتب- محمد أبو بكر:

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن النائب أحمد عبدالجواد أبدى قدرًا كبيرًا من المرونة خلال المفاوضات المتعلقة بالتحالفات الانتخابية الأخيرة، مقارنةً بما كان عليه الوضع في انتخابات 2020.

وأوضح إمام، في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان، والذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن "عبد الجواد ظهر هذه المرة أكثر مرونة، ولمست فيه إدراكًا لأهمية وجود أصوات متنوعة داخل التحالف، وهو ما يُعد تطورًا سياسيًا ملحوظًا".

وأشار إمام إلى أن طبيعة العمل السياسي دائمًا ما تخضع لحالة من التفاعل والتدافع بين مختلف الرؤى، مؤكدًا أن المفاوضات الخاصة بمقاعد مجلس الشيوخ تم الاتفاق فيها على خوض الانتخابات عبر القوائم فقط دون التطرق للمقاعد الفردية.

وقال إنه بشأن التحالفات المقبلة لانتخابات مجلس النواب: "لم نتخذ قرارًا بعد، فالاتفاق الحالي يقتصر على انتخابات الشيوخ، وسنبحث لاحقًا ما إذا كان هناك تحالف مماثل في النواب أم لا، بحسب ما تفرضه الظروف حينها".

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.