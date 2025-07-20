توجيه عاجل من السيسي بشأن أسرة شهيد عملية حسم المهندس مصطفى أنور عفيفي

كتب- محمد نصار:

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم أسرة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استُشهد جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

يأتي هذا التوجيه الرئاسي تأكيدًا لنهج الدولة الراسخ في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء والعرفان لمن قدموا أرواحهم أو تعرضوا للأذى نتيجة الأعمال الإرهابية.

كما يعكس التوجيه، الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من تماسك المجتمع ويكرّس ثقافة التقدير والتكريم لمن ضحوا في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.

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