آلات موسيقية وأزياء تقليدية.. تفاصيل أسبوع فني مميز بين مصر وكوريا

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن فعاليات أسبوع الثقافة الكورية 2025 اختتمت رسميًا تحت شعار "تحديث التقاليد"، وذلك في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالشراكة مع المركز الثقافي الكوري في مصر، في إطار دعم وتعزيز أواصر التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

مزيج فني بين التراث والحداثة

شكل الحدث السنوي منصة ثقافية ثرية دمجت بين عناصر التراث الكوري والفنون المعاصرة، حيث ركز الأسبوع هذا العام على إبراز تنوّع الثقافة الكورية التي تجمع بين الأصالة والتجديد، في ظل تزايد اهتمام الجمهور المصري بالفنون الكورية بمختلف أشكالها.

رؤية المتحف في الانفتاح على الثقافات العالمية

من جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن استضافة أسبوع الثقافة الكورية تعكس التوجه الاستراتيجي للمتحف في تفعيل الحوار الثقافي العالمي، مشيرًا إلى أهمية الفنون بوصفها وسيلة فعّالة لبناء جسور التفاهم الإنساني وتعزيز التواصل بين الشعوب.

عروض موسيقية وورش عمل تفاعلية

تضمن الأسبوع باقة من الفعاليات المتنوعة، حيث شهد حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا حيًا من فرقة "سانج جارو" الكورية، التي قدمت مزيجًا موسيقيًا مبتكرًا جمع بين الموسيقى الكورية التقليدية وأنماط موسيقى الجاز والفانك والروك.

كما ضم البرنامج الثقافي معرضًا خاصًا للزي الكوري التقليدي "الهانبوك"، مستعرضًا تطوره عبر العصور، إلى جانب ورش عمل تفاعلية حول الحرف اليدوية الخاصة بإكسسوارات الزي الكوري.

معرض للآلات الموسيقية التقليدية

كما شملت الفعاليات معرضًا مخصصًا للآلات الموسيقية التقليدية الكورية، قدّم من خلاله تجربة تفاعلية لزوار المتحف، حيث أتيح لهم التعرف على الأنواع المختلفة من الآلات الوترية والنفخية والإيقاعية التي تشكل ركائز الموسيقى الكورية التقليدية.

اختُتم الأسبوع بتنظيم الجولة التمهيدية المصرية من مهرجان الكيبوب العالمي، والتي أقيمت بالتعاون مع وزارة الخارجية الكورية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية، حيث أُتيحت الفرصة أمام الشباب المصري لاستعراض مواهبهم في فنون الكيبوب، والتأهل للمشاركة في الجولة النهائية المزمع عقدها في مدينة تشانج وون بكوريا الجنوبية.

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