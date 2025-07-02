مفيدة شيحة تسأل سعاد صالح: "حجيت ومتحجبتش".. والداعية ترد

كتب- أحمد الجندي:

طرحت الإعلامية مفيدة شيحة سؤالاً وجهته إلى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلة: "رحت أحج وماتحجبتش.. وناس كتير بيتهموني إن حجتي باظت.. هو أنا حجتي باظت؟".

من جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد صالح أن الحجاب ليس ركنًا من أركان الحج، مشيرة إلى أن الحج هو فريضة مستقلة قائمة بذاتها، ولا يتأثر بارتداء المرأة للحجاب من عدمه.

وأضافت: "الحج كفريضة، مثله مثل الصلاة والصوم والزكاة، يجب على المسلم المستطيع أن يؤديه مرة واحدة في العمر. أما مسألة الحجاب، فهي طاعة وواجب شرعي في العموم، لكنها لا ترتبط بصحة الحج أو بطلانه."

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