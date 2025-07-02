وزير الأوقاف يكرّم مسؤولين فلبينيين خلال احتفال اليوم الوطني المصري

كتب - عمرو صالح:

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي نظمته السفارة المصرية في العاصمة الفلبينية مانيلا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بحضور السفير المصري لدى الفلبين، نادر زكي، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفلبينية، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورجال الأعمال.

وفي كلمته خلال الحفل، نقل الوزير تحيات القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والفلبين، وما تحمله من فرص واعدة للتعاون في مجالات التعايش المشترك، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الثقافي والديني، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وروح الود والصداقة التي تربط الشعبين.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، قدّم وزير الأوقاف درع الوزارة إلى وزير شؤون المسلمين في الفلبين، صابودين عبد الرحيم، تقديرًا لدوره في دعم العلاقات الدينية بين البلدين وجهوده في خدمة مسلمي الفلبين.

كما كرّم الدكتور الأزهري وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، ماريا كريستينا الديجور روكي، بمنحها درع وزارة الأوقاف خلال لقائه بها في مقر الوزارة، تقديرًا لإسهاماتها في دعم العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ملف التعاون حول المنتجات الحلال.

ويعكس هذا الحضور رفيع المستوى حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، والتأكيد على أهمية الشراكة مع الفلبين في مختلف المجالات، في إطار رؤية مصر للتعاون الدولي القائم على التفاهم والاحترام المتبادل.

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