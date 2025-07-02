اليوم.. قصور الثقافة تطلق قوافل "تراثك ميراثك" بمطروح

كتب - محمد شاكر:

تُطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من القوافل الثقافية والفنية تحت شعار "تراثك ميراثك"، وذلك عبر المسرح المتنقل، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى 8 يوليو الحالي بمحافظة مطروح، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية بالمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

وتُقام أولى فعاليات هذه القوافل بمدينة الحمام، وتستمر حتى 4 يوليو، وتتضمن القافلة تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية، منها: ورش تعليم الرسم، تصميم العرائس، والمشغولات اليدوية بالخرز، إعادة التدوير، بالإضافة إلى ورش تعليم فنون الريزن، الكروشيه، والأوريجامي.

كما تشمل القافلة أنشطة متنوعة، منها: عروض مسرح عرائس، فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، إلى جانب العروض الفنية، وتبدأ بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، يليه عرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني في اليوم الثاني، بالإضافة إلى حفل غنائي لفرقة أبو قير للموسيقى العربية في اليوم الثالث.

وفي إطار البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنتقل القافلة إلى مركز الشباب بقرية بنجر 27، في الفترة من 6 إلى 8 يوليو، وتشهد استمرار الورش الفنية والأنشطة الثقافية، ويُقام عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية في اليوم الأول، يليه عرض لفرقة أبو قير للموسيقى العربية في اليوم الثاني، وتختتم القافلة فعالياتها بحفل فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

تُنفذ القوافل الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح، بإدارة نهلة عبد القادر، وتستهدف الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الهيئة لتعزيز دور الثقافة في تنمية المجتمع والحفاظ على التراث.

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