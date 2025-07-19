1072 فرصة عمل بـ11 تخصصًا.. بيان من العمل بشأن وظائف الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن انطلاق الاختبارات العملية للمتقدمين على فرص العمل التي وفّرتها الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات "السباكة"، و"اللحام"، و"النجارة المسلحة"، وذلك في مركز تدريب الشرابية بالقاهرة، وسط مشاركة واسعة من الكوادر الشبابية المصرية.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة اختيار العمالة الفنية المؤهلة، التي تقدمت للحصول على 1072 فرصة عمل تم الإعلان عنها مسبقًا بالتعاون مع شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"، وجرى التنسيق بشأنها بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة تشمل عدة تخصصات، منها: 200 مركب هياكل عام، 197 بناء عام، 86 نجار مسلح، 92 حداد تسليح، 74 لحام، 80 مساعد بناء، 20 كهربائي صناعي، 30 ميكانيكي محرك ديزل، 4 عامل مضخات "سباك"، 50 مشغل رافعة، و100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية فئة ثقيل أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تتضمن مزايا كبيرة، أبرزها توفير سكن ومواصلات، وتغطية تأمينية صحية، وإجازات أسبوعية وسنوية، إلى جانب راتب مجزٍ، وأجر إضافي يرتبط بالإنتاجية، مشيرة إلى أن نظام العمل اليومي سيكون 8 ساعات.

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