انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 19 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بحسب بيانها، الجمعة، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا السبت طقس حار رطب شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة ورطب ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد تكون شبورة مائية في الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مما يستدعي الحذر على الطرق.

وأشارت إلى أن طقس غدًا السبت يشهد نشاطًا للرياح أحياناً في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية بسرعة 30 كم/ساعة، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فستكون الرياح نشطة أحياناً وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب سيناء بسرعة 34 كم/ساعة، وفي شمال وجنوب الصعيد بسرعة 32 كم/ساعة.

وبينت أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2.25 متر.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة غدًا السبت، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدًا السبت 19 يوليو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 36، الصغرى 25، المحسوسة 38.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 35، الصغرى 24، المحسوسة 37.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، الصغرى 22، المحسوسة 34.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33، الصغرى 23، المحسوسة 36.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 41، الصغرى 27، المحسوسة 39.

شمال الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23، المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 26، المحسوسة 44.

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