محافظ القاهرة يفتتح معرض بازار القاهرة السادس

(أ ش أ):

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، معرض "بازار القاهرة السادس" بحديقة الأزهر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ١٧ حتى ٢١ يوليو الحالي بمشاركة ١٢٠ عارضًا.

كما قام محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض، بتكريم عدد من السيدات المنتجات من سكان المناطق الحضارية بديل المناطق غير الآمنة، والذين أنهوا برامج التأهيل المهنى على الحرف اليدوية، وعدد من المدربين المتطوعين، والمبادرات الهادفة لتأهيل المرأة والشباب على الصناعات الحرفية.

وأكد محافظ القاهرة، على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم نموذج لاحتضان أجهزة الدولة لجهود المجتمع المدني بالتعاون مع المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل بوزارة الثقافة، وأجهزة المناطق بديل الأماكن غير الآمنة، من أجل تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وتحقيق التمكين الاقتصادي وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة معا نحو ريادة الأعمال، ومبادرة جودة الحياة، ومبادرة "عيشيها صح".