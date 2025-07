قرار جديد من وزير الصحة بشأن معايير "صلاحية مياه الشرب"

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قرارًا بشأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب والاستعمال الآدمي.

ونص القرار على على أن تحديد عدد من المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب والاستعمال الآدمي، على أن تختص الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة وما يتبعها فنيًا من المعامل المشتركة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بإجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالمياه للتأكد من صلاحيتها للشرب والاستعمال الآدمي.

وأشار القرار إلى إجراء الفحوص الخاصة بالخواص الطبيعية –المواد غير العضوية ذات التأثير على الطعم والاستخدامات الآدمية والمعايير البيولوجية والأمونيا - النيتريت- النترات روتينيا لجميع العينات.

كما تجرى الفحوص الخاصة بالمواد الكيميائية ذات التأثير على الصحة العامة، مرة كل 6 شهور على الأقل من طرود المحطات ( المرشح - الجوفية – الخليط – التحلية ) للمعادن الثقيلة والمركبات العضوية لجميع مصادر المياه مرة كل 6 شهور على الأقل.

وتتولى الهيئة العامة للطاقة الذرية إجراء الفحوص الخاصة بالمواد المشعة لعينات ممثلة لجميع مصادر المياه ويتم إخطار وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنتيجة الفحوص.

وتجرى جميع الفحوص والتحاليل طبقًا لطرق القياس الواردة في أحدث إصدار لكتاب «Standard methods for the examination of water and wastewater»، على أن تتولى الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان اختيار أنسب الطرق الواردة في الكتاب المذكور ويتم طبعها وتوزيعها على جميع معامل المحافظات وتدريب العاملين بها وتوفير إمكانيات تطبيقها من أجهزة ومعدات وكيمياويات مع تطبيق الرقابة على القياسات على مستوى جميع المعامل المشتركة بالمحافظات.

