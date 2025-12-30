إعلان

الإسكان تعلن بيع محلات تجارية وصيدلية بمدينتي العلمين وبرج العرب الجديدتين

كتب : محمد عبدالناصر

02:12 م 30/12/2025

جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، عن بيع 9 محال تجارية وصيدلية أسفل العمارات أرقام (31 – 36 – 52 – 98) بمنطقة سكن مصر بجلسة مزاد علني، وذلك بأنشطة تجارية متنوعة، وبمساحات تتراوح ما بين 18 مترًا مربعًا و53 مترًا مربعًا.

كما عقد جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، جلسة مزاد علني لبيع عدد من الورش الحرفية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمساحات تتراوح من (20 : 29 مترًا مربعًا) للورشة الواحدة.

جدير بالذكر أن جلسات المزاد عقدت بحضور مسئولي جهازي العلمين وبرج العرب الجديدتين، و مجلس الدولة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.

